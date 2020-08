"Governo senza politiche sull'immigrazione". Intervista a Emilio Del Bono (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Le anticipazioni sulle modifiche ai Decreti Sicurezza non mi convincono. Serve una nuova legge moderna che disciplini i flussi, l’immigrazione non è più un fenomeno emergenziale”. Emilio Del Bono è un cattolico democratico, alle spalle tre legislature a Montecitorio nelle file del centrosinistra, con un percorso che dal Ppi attraverso la Margherita lo ha portato nel Pd.Oggi è al secondo mandato come sindaco di Brescia, la sua città, quella che in Italia ha il rapporto più alto tra abitanti e immigrati regolari: 200mila cittadini e 37mila immigrati residenti, provenienti da 132 nazionalità diverse. Nei primi anni Novanta sono arrivati dall’Europa dell’Est, poi dal Nord Africa, adesso dal Pakistan e dall’India. Del Bono ... Leggi su huffingtonpost

