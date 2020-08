Gotze, la nuova pista porta in… Arabia: il tedesco al posto di Giovinco all’Al-Hilal (Di mercoledì 26 agosto 2020) Mario Gotze deve ancora decidere il proprio futuro. Dopo essersi svincolato dal Borussia Dortmund al termine del suo contratto, il tedesco è ancora senza squadra. In un primo momento si era parlato di Roma, ma anche di diverse opzioni dalla Premier League. Adesso, però, pare che il trequartista campione del mondo con la Germania possa addirittura finire in Arabia...Gotze al posto di Giovincocaption id="attachment 376935" align="alignnone" width="438" Giovinco (getty images)/captionSecondo quanto scrive TMW, Gotze avrebbe ricevuto una proposta dall'Al-Hilal, club arabo, che sarebbe pronto a mettere sul piatto un triennale da 7 milioni di euro. In realtà il tedesco non sarebbe esattamente una prima ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Gotze, la nuova pista porta in... Arabia: il tedesco al posto di Giovinco all'Al-Hilal - -

Ultime Notizie dalla rete : Gotze nuova Ribery scalpita, il campione francese sponsor per Mandzukic e Götze Viola News Borussia Dortmund, per Gotze futuro in Arabia

Borussia Dortmund, offerta dall'Arabia per Mario Gotze. L'Al Hilal pensa al tedesco per sostituire Giovinco: offerto un triennale da 7 milioni di euro a stagione Mario Gotze ha detto addio al Borussia ...

Calciomercato | La Lazio su Rafinha e tutte le trattative

La Lazio è sicuramente il club più attivo sul mercato. Tante le trattative in corso, Mario Gotze, James Rodriguez, ed un affare che danno per fatto Rafinha Alcantara. L’ultima idea di Tare: Draxler. R ...

Borussia Dortmund, offerta dall'Arabia per Mario Gotze. L'Al Hilal pensa al tedesco per sostituire Giovinco: offerto un triennale da 7 milioni di euro a stagione Mario Gotze ha detto addio al Borussia ...La Lazio è sicuramente il club più attivo sul mercato. Tante le trattative in corso, Mario Gotze, James Rodriguez, ed un affare che danno per fatto Rafinha Alcantara. L’ultima idea di Tare: Draxler. R ...