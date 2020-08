Golf, Woods rischia l'eliminazione dalla FedEx Cup (Di mercoledì 26 agosto 2020) ROMA - Si mettono male le cose per Tiger Woods . Il campione californiano di Golf rischia di essere eliminato dalla FedEx Cup e di perdere il premio finale di 15 milioni di dollari . L'americano dovrà ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - La leadership mondiale, il penultimo atto della corsa al jackpot da 15 milioni di dollari della FedEx Cup, l'assenza di Webb Simpson e il rischio eliminazione per Tiger Woods.La passione per il golf - spesso - si trasforma nei giocatori in qualcosa simile a una sana ossessione, capace di catturare e perseguitare i “poveretti” anche fuori dal campo. Questa nobile disciplina ...