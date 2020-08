Gli ultras del Benevento Calcio insorgono: “Con la maglia a Salvini infangato il nostro buon nome” (Di mercoledì 26 agosto 2020) NAPOLI – Gli ultras della Curva Sud del Benevento “condannano ed esprimono tutto il proprio dissenso nei confronti del turpe gesto che ha visto consegnare a Matteo Salvini la maglia del Benevento Calcio“. Nella giornata di ieri il leader della Lega, durante una visita nel capoluogo sannita, ha indossato la maglia giallorossa della squadra sannita con sopra inciso il nome Salvini. Leggi su dire

francescoburra3 : RT @francobortoli1: @GuidoCrosetto @emanuelefiano @PBerizzi @GiorgiaMeloni Strano.. chi aveva arrestato Riina. era senza..!Chi ha fatto du… - Xueza_00 : @paolaferrari_og @Briatore @DSantanche paola è solo una suggestione ma mandiamo gli ultras a debellare la prostatite - tb84pc : Da leggere per gli ultras e fanatici da Covid di ambo le parti - ILoveFunnyCats_ : RT @francobortoli1: @GuidoCrosetto @emanuelefiano @PBerizzi @GiorgiaMeloni Strano.. chi aveva arrestato Riina. era senza..!Chi ha fatto du… - francobortoli1 : @GuidoCrosetto @emanuelefiano @PBerizzi @GiorgiaMeloni Strano.. chi aveva arrestato Riina. era senza..!Chi ha fatt… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultras

Dire

Roma. Le campagne elettorali spesso battono sulla percezione opposta, ma la verità è che in Europa la criminalità sta riducendosi sempre di più, e anche il numero dei detenuti è sceso a livelli record ...Sport - La città catalana in subbuglio: la sede del club presa di mira dagli ultras. Il Barcellona senza Messi è come Roma senza il Colosseo, come l'estate senza il mare, come il Natale senza il panet ...