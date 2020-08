Gli imprenditori si suicidano ma a Roma se ne fregano (Di mercoledì 26 agosto 2020) di Gianluigi Paragone. E’ successo a Firenze: un ristoratore si toglie la vita per un mutuo che non lo faceva stare sereno. Un suicidio, come già successo in altre parti d’Italia. Ma non sempre se ne parla.I suicidi per cause economiche non valgono i contagiati dal Covid, eppure ce ne sono parecchi. E ogni suicidio ha una storia italiana, di questa Italia qui, di questo tempo qui. Pochi giorni fa, il 20 agosto la Tribuna di Treviso dedicava un pezzullo di venti righe venti a un artigiano di Caonada che si era tolto la vita, sposato con due figli. Il giorno precedente un altro imprenditore, 41enne, attivo nel campo della carpenteria leggera, veniva trovato senza vita nel suo capannone sempre a Caonada nei pressi di Montebelluna. Due morti in due giorni nello stesso paesino, una manciata di righe sul giornale locale. A Roma che ne sanno di ... Leggi su ilparagone

