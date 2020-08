Gli Emmy Awards cambiano volto: come saranno i più attesi premi della Tv al tempo del Coronavirus (Di mercoledì 26 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (25 agosto)come rendere una manifestazione come quella degli Emmy Awards all’altezza dei tempi che stiamo vivendo? A meno di un mese dalla cerimonia internazionale dei premi televisivi più ambiti – che si terrà il 20 settembre prossimo – i produttori stanno lavorando per cercare di confezionare uno show il più sicuro possibile. Nel rispetto delle misure per il Coronavirus, l’obiettivo è quello di rendere l’intero prodotto tanto “fisico” quanto basta per tornare ai vecchi tempi, a quando i lustrini e le statuette si aggiravano per il Microsoft Theatre di Los Angeles senza bisogno di mascherine. «Non dovremmo perdere di vista che gli Emmy sono ... Leggi su open.online

Adele2215 : Notiziona oltre al calcio riprendono persino gli Emmy a settembre #sallo - Oathkeepergirl : Un anno fa abbiamo creato un gruppo per commentare gli Emmy e ora posso dire che sei una delle persone migliori che… - TanRiddle2 : @catlatorre La trovo l’ennesima semplificazione. Nonostante gli Emmy abbiano ancora due categorie separate, la nomi… - whoviansoul : @xmmagic VAI PAZZESCA Non possiamo neanche incolpare gli emmy a sto giro perchè è stata lei a non candidarla, mi viene da urlare - whoviansoul : @xmmagic Idem è la mia puntata prefe proprio per quelle scene peró la 3 per gli Emmy andava meglio secondo me -

Ultime Notizie dalla rete : Gli Emmy Gli Emmy Awards cambiano volto: come saranno i più attesi premi della Tv al tempo del Coronavirus Open SUCCESSION/ Il triste e realistico destino delle famiglie ricche

Succession, più apprezzata dalla critica che dal pubblico, fa pensare ai Murdoch, o, qui da noi, alla lotta di successione tra i figli di Berlusconi. Possiamo aspettarci molte sorprese anche dalla sec ...

Giancarlo Esposito si racconta: tutti i retroscena tra The Boys e The Mandalorian

Giancarlo Esposito è l'uomo del momento con ben due nomination agli Emmy, e oggi ci parla della ... ma è quello che fanno gli sceneggiatori. Io e lui ci conosciamo da tanto ormai, abbiamo ...

Succession, più apprezzata dalla critica che dal pubblico, fa pensare ai Murdoch, o, qui da noi, alla lotta di successione tra i figli di Berlusconi. Possiamo aspettarci molte sorprese anche dalla sec ...Giancarlo Esposito è l'uomo del momento con ben due nomination agli Emmy, e oggi ci parla della ... ma è quello che fanno gli sceneggiatori. Io e lui ci conosciamo da tanto ormai, abbiamo ...