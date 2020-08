Giulia e Andrea, spuntano i presunti motivi della rottura: “Mancanza di alchimia” (FOTO) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tra i gossip più interessanti di questa estate c’è stato sicuramente quello legato ai motivi della rottura tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. I due hanno smesso di pubblicare contenuti sui social e questo ha fatto sorgere molti sospetti. Entrambi hanno palesato l’esistenza di problemi, ma nessuno ha mai esplicitato come stiano realmente le cose tra loro. In queste ore, però, ci ha pensato Amedeo Venza a dare una spiegazione a quanto accaduto. I motivi della rottura tra Andrea e Giulia L’influencer Amedeo Venza ha ricevuto una segnalazione alquanto attendibile legata ai motivi della rottura tra Andrea e ... Leggi su kontrokultura

vivacecilia2019 : @missy55729554 veramente adesso è al rovescio Giulia - Carlo, ma pur de parlare avrebbero detto Andrea e la mia por… - MonicaJemi : @Rossell24208038 @Tittina05274548 Scusate se mi intrometto. All'articolo non credo ma anche io potrei dire che la q… - vivacecilia2019 : @Giulia42874359 @amelia8389 ah,ma va, vedo che lo segui brava ANDREA NON HA MAI SEGUITO NESSUNO NE PARPIGLIA, NE S… - blogtivvu : Andrea Damante non è più innamorato di Giulia De Lellis? I nuovi retroscena di “Chi”? ?? Ti raccontiamo tutto nelle… - demetriashair_ : RT @psichevdelia: giustificare una cosa con “anche Giulia delellis e Andrea Damante lo fanno” ti fa solo peggiorare la situazione -