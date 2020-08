Giulia De Lellis e Andrea Damante, il settimanale ‘Chi’ rivela i motivi dietro la loro crisi (e non c’entra la mamma dell’ex tronista) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Durante la quarantena, quando Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno ripreso a mostrarsi insieme sui social, i numerosi fan collezionati a partire dalla loro avventura a Uomini e Donne avevano ripreso a sognare. Sognare nel lieto fine per una delle coppie più amate e seguite del dating show di Maria De Filippi. Ma una volta tornati alla “normalità”, qualcosa è andato storto per i Damellis, che hanno ammesso di vivere un momento di crisi. A parlare nuovamente di loro, l’ultimo numero di Chi, in edicola oggi con altri racconti e altre storie: L’influencer Giulia De Lellis sui social ha promesso che, quando avrà qualcosa da dire, lo farà lei in prima persona, in questo periodo ... Leggi su isaechia

Mariquita_la1a : CHE CAPRA IGNORANTE. MA STA GENTE UN PO' DI RISPETTO X I DECEDUTI CE L'HA? CHE SCHIFO. Giulia De Lellis, il “metod… - blogtivvu : La figlia del marò Massimiliano corteggia Giulia De Lellis e le scrive un commento bollente ????? ?? Ti raccontiamo t… - blogtivvu : La figlia del marò Massimiliano corteggia Giulia De Lellis su Instagram: il commento bollente dopo lo scatto hot. - zazoomblog : Giulia De Lellis e il commento piccante della figlia del marò: “Voglio te” - #Giulia #Lellis #commento #piccante - Adelediceche : MA GIULIA DE LELLIS DIMMI COME HAI FATTO? COMEEE -