Giornata internazionale del cane: la festa dedicata agli amici a 4 zampe (Di mercoledì 26 agosto 2020) Oggi, 26 agosto, si celebra la Giornata internazionale del cane, un’iniziativa volta a sensibilizzare le persone sul numero dei cani che aspettano di essere adottati. Secondo alcuni recenti studi, sono circa 7 milioni gli “amici a quattro zampe” presenti nelle famiglie di tutto il mondo. Con l’international dog day, si vuol dedicare un’intera Giornata a … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

SkyTG24 : Giornata internazionale del cane, le razze più note e curiose a quattro zampe. FOTO - MediasetTgcom24 : Giornata internazionale del cane, nelle famiglie italiane 7 milioni di migliori amici a quattro zampe… - VanityFairIt : Avere un cane nella propria vita regala benessere. E lo dicono anche le ricerche - zeitihrekunst : è la giornata internazionale del cane e aaron non ha ancora pubblicato un selfie con miles, ce la diamo una mossa? - HSilviaconsta : RT @StalkerAnsya: Oggi è la giornata internazionale del cane quindi mi tocca dare un biscottino in più a questo brutto pipistrilo che è cap… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata internazionale

Mai sentito dire la frase: Se non hai mai avuto un cane non puoi capire cosa si prova nell’averlo? Oggi si celebrano i nostri amici a quattro zampe. Adobe Stock Si celebra oggi, 26 agosto, la Giornata ...Per il Tribunale di Novara, l’animale domestico non è una cosa ma un compagno di vita che fa parte della sfera affettiva delle persone. Se il tuo cane viene sbranato da un altro cane, hai diritto al r ...