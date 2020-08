Giornalismo trash? Toglietevi quella puzza sotto il naso: il caso Briatore-Covid ci riguarda tutti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Flavio Briatore, 70 anni. Credit: FacebookLa notizia della positività di Flavio Briatore, negazionista sfacciato del Covid e titolare della discoteca che è diventata il maggiore centro di contagio dell’estate, è stata ieri riportata in apertura da tutti i maggiori quotidiani italiani. Giustamente, anche se per alcuni si tratterebbe di un’informazione degna di un rotocalco rosa, con il focolaio del Billionaire scambiato per un falò di confronto di Temptation Island. Inquadrare questa notizia tra gli esempi della terrificante omologazione giornalistica di cui molto spesso soffre la nostra stampa o peggio spacciarla per una nota folkloristica è da dilettanti. Non è gossip, questa è la storia di un imprenditore che nell’estate della pandemia ha preteso di ... Leggi su tpi

carol_trash : RT @Mottalemi: Eh ma telegram è la rovina del giornalismo - statslotta : @cyclingpro Bonarrigo non si metta a fare del trash. Questo è giornalismo spazzatura, voler insinuare cose senza al… - TongueRough : L’ultimo saluto al giornalismo italiano. Anche l’autorevole agenzia #ANSA si suicidata pubblicando spazzatura-non-n… - Arsenio_Lupin75 : @trash_italiano Purtroppo un giornalismo becero ha bisogno di farsi pubblicità così per vendere copie.... povera Italia!!! - dariocafiero2 : La situazione del giornalismo italiano: spiattellare immagini strazianti e non fare mezza domanda sulla vicenda all… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornalismo trash Giornalismo trash? Toglietevi quella puzza sotto il naso: il caso Briatore-Covid ci riguarda tutti TPI Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, lite trash? “Lei si è presa a capelli con un’amica, lui piangeva” – VIDEO

Cosa è successo nelle ultime ore a Taormina tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi? Poco prima della conclusione della loro vacanza, i due fidanzati sono stati i protagonisti, in qualche modo i ...

Celentano conferma il flirt con Ornella Muti. Naike: "Ringrazia mia madre"

Ci sono 'pseudo giornaliste', presentatrici televisive che fanno gossip trash tv, e giornalismo non imparziale. E che quando si parla di loro, fanno le vaghe". L'affondo di Naike sul governo: "Col c..

