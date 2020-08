Giornalismo, premio Leviti edizione 2020: via al bando per under 35 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Al via l’edizione del premio 2020 in memoria di Letizia Leviti, giornalista di Sky Tg24 scomparsa prematuramente nel 2016, indetto dall’associazione che porta il suo nome. L’iniziativa, rivolta a freelance o giornalisti under 35 non assunti, nasce per valorizzare un Giornalismo di approfondimento che privilegia l’onestà intellettuale, la sincerità e la trasparenza nel raccontare persone e avvenimenti con un linguaggio appropriato che trasmetta chiarezza, frutto di particolare attenzione alla verifica e al confronto delle fonti. ”Un Giornalismo – per usare le parole di Letizia – interessato a sapere e raccontare non solo ‘cosa è successo’, ma soprattutto ‘come è successo’, ... Leggi su ildenaro

