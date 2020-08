Gioele, iniziata l’autopsia: ecco cosa hanno trovato nel corpo del bimbo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dj morta, iniziata l'autopsia su Gioele: la tac rileva "pietruzze" nel corpo del bambino. È iniziata l'autopsia sui resti di Gioele, il bambino di 4 anni figlio di Viviana Parisi, la deejay trovata morta lo scorso 8 agosto cinque giorni dopo la sua scomparsa dopo l'incidente avvenuto sulla A20 Messina-Palermo. L'autopsia si svolge al Policlinico di Messina. Pietruzze nel corpo di Gioele per determinare il luogo della morte Nel corpo, come apprende l'Adnkronos, c'erano delle pietruzze che potrebbero essere utili ai periti per stabilire il luogo della morte del bambino ma anche la data del decesso. La tac sui resti del piccolo Gioele è servita per effettuare dei «rilievi antropometrici», come ha spiegato ... Leggi su howtodofor

