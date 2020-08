Gioele, gli animali potrebbero essere stati i veri colpevoli della sua morte (Di mercoledì 26 agosto 2020) Oggi a Messina l’autopsia del piccolo Gioele: forse, la sua morte è stata causata dagli animali selvatici. E’ giunto il momento per gli investigatori di fare finalmente luce sulla tragica vicenda di Gioele, il bimbo ritrovato morto assieme alla madre il 18 agosto sulla montagna di Caronia dopo una drammatica ricerca che ha impegnato per … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

rtl1025 : ?? Le tracce individuate vicino all'autostrada sarebbero di #Gioele Mondello, scomparso con la madre Viviana il 3 ag… - Alberto40264400 : RT @CalaminiciM: Adesso e’ incominciato lo strazio del racconto dell’autopsia di Gioele! Ma chi scrive non ha figli, nipoti , figli degli a… - luisannamesseri : RT @CalaminiciM: Adesso e’ incominciato lo strazio del racconto dell’autopsia di Gioele! Ma chi scrive non ha figli, nipoti , figli degli a… - pablo__liberal : RT @CalaminiciM: Adesso e’ incominciato lo strazio del racconto dell’autopsia di Gioele! Ma chi scrive non ha figli, nipoti , figli degli a… - CalaminiciM : Adesso e’ incominciato lo strazio del racconto dell’autopsia di Gioele! Ma chi scrive non ha figli, nipoti , figli… -