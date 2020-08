Gioele aggredito da animali: prima o dopo la morte? Parla il medico legale (Di mercoledì 26 agosto 2020) «Allo stato non è possibile ricavare elementi utili se non da tutti i fattori che potranno emergere dalle indagini specialistiche». Così Giuseppina Certo, medico legale e consulente della famiglia di Daniele Mondello uscendo dalla camera mortuaria dov'è si tiene l'autopsia del piccolo Gioele Leggi su firenzepost

MESSINA – L’autopsia mostra segni di aggressione di animali sul corpicino di Gioele, figlio della Dj Vanessa Parisi. E’ emerso emerso che il cadavere è abbastanza compromesso. «Allo stato non è possib ...

È iniziata l'autopsia sui resti di Gioele, il bambino di 4 anni figlio di Viviana Parisi, la deejay trovata morta lo scorso 8 agosto cinque giorni dopo la sua scomparsa dopo l'incidente avvenuto sulla ...

