Gioca alle slot per ore, poi scatta la rapina: bottigliata alla cassiera e fuga con 6mila euro (Di mercoledì 26 agosto 2020) Per un paio di ore è rimasto lì a Giocare, come un cliente qualsiasi. Poi, improvvisamente, dopo aver chiesto una bevanda, è scattato il blitz. rapina martedì pomeriggio alla sala giochi 'Win Point' ... Leggi su milanotoday

