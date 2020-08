Gigi D’Alessio, nuovo arrivo in famiglia: la reazione di Anna Tatangelo (Di mercoledì 26 agosto 2020) La famiglia di Gigi D’Alessio continua ad allargarsi, è nata la piccola Sofia e il noto cantante napoletano non potrebbe essere più felice di così. Gigi D’Alessio Fonte Foto: @GigidalessiorealDopo la rottura con Anna Tatangelo e l’arrivo di un nuovo amore nella sua vita, una misteriosa fidanzata della quale non si conosce ancora l’identità, per Gigi D’Alessio è arrivato decisamente il momento di voltare pagina. Nella vita del cantante napoletano è infatti arrivata la piccola Sofia e lui non potrebbe esserne più felice. Gigi D’Alessio, nuovo arrivo in ... Leggi su chenews

Vartaestic : C’è gigi in tendenza ma non è gigi d’alessio mm - zazoomblog : Gigi D’Alessio nonno bis: è nata Sofia figlia di Claudio D’Alessio - #D’Alessio #nonno #Sofia #figlia - BearBull89 : @DiMarzio Sembra Gigi D'Alessio - ulneverbealone : IO NON CE LA FACCIO OGNI VOLTA CHE LEGGO GIGI PENSO A GIGI D’ALESSIO E SOLO DOPO A GIGI HADID - sicertosticazzi : RT @natastancaa: Ammesso e non concesso che quel tweet sia vero ma chi l’ha detto che al concerto di X può andarci solo la fan veterana che… -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi D’Alessio Vanessa Incontrada chiama il marito sul palco: «Mi disse di sorridere dei miei difetti» Corriere TV