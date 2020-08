Giallo di Caronia: l’autopsia a Gioele e la geologa forense all’opera (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Giallo di Caronia, iniziato il 3 agosto e proseguito con i drammatici ritrovamenti, ora ha dato vita a numerose indagini e controlli da diversi esperti, tra cui una geologa forense. Viviana e suo figlio Gioele e la loro drammatica scomparsa. Si sta cercando di far luce il più possibile sul Giallo di Caronia, sulle … L'articolo Giallo di Caronia: l’autopsia a Gioele e la geologa forense all’opera proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

“Tra i quesiti che il procuratore e gli avvocati hanno chiesto ai periti c’è qual è stata l’epoca, la dinamica e le cause della morte del bambino”. Lo rivela il legale della famiglia Mondello, Pietro ...Nuovi accertamenti irripetibili disposti dalla Procura di Patti per avere certezza dell'identità di Viviana Parisi e per avere altri elementi sul giallo di Caronia PATTI (Messina) - Nuovi «accertament ...