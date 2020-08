Giallo di Caronia, il legale di famiglia: "Il corpo di Gioele è stato trascinato" (Di mercoledì 26 agosto 2020) "E' possibile che nessuno abbia visto o sentito nulla?". Il legale della famiglia Mondello, Claudio Mondello, si interroga sul Giallo di Caronia . Nell'attesa dei risultati dell'autopsia sui resti di ... Leggi su quotidiano

IlContiAndrea : Complimenti al team di #chilavisto che il 18 agosto ha confezionato la puntata speciale dedicata al giallo di… - crispadafora : RT @RaiNews: In corso l'autopsia sui resti del bambino #Caronia - GPiziarte : Il giallo di Caronia, i primi risultati della Tac: piccole pietre sul corpo di Gioele - RaiNews : In corso l'autopsia sui resti del bambino #Caronia - passaricaterina : RT @GazzettaDelSud: Giallo di #Caronia, nuove ricerche tra le campagne per trovare altri resti di Gioele -