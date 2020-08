Giallo di Caronia, il legale della famiglia: “Il corpo di Gioele è stato trascinato” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Le ricerche proseguiranno per individuare altri resti del bambino. Ma come è possibile che nessuno abbia sentito l’odore emanato dai corpi in decomposizione? Leggi su ilsecoloxix

“Sono qui per occuparmi della geologia forense, quindi dell’analisi dei terricci e dei territori. Vedremo quale sarà la compatibilità dei terricci con i reperti ritrovati e con i luoghi. E’ un lavoro ...

Dubbi anche sulle modalità e sulla scrupolosità delle ricerche: come è possibile che nessuno abbia sentito l’odore emanato dai corpi in decomposizione? MESSINA. Il corpo del piccolo Gioele, sui cui re ...

