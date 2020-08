Giacomo Nizzolo Campione Europeo! Volata da brividi: Demare si inchina sulle strade di casa (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’Italia festeggia un altro titolo di Campione Europeo! Al termine di un finale di gara straordinaria, il sorriso più bello è quello di Giacomo Nizzolo, fresco Campione d’Italia domenica scorsa a Cittadella, capace di battere Arnaud Demare sulle strade di casa. Nizzolo, spinto dall’ottimo lavoro della squadra azzurra, sempre al centro dell’azione per tutta la corsa con il trenino finale costruito ad arte per favorire la Volata dell’azzurro, è riuscito a mettere la propria ruota davanti a quella di Demare al termine di una Volata da batticuore, il quale esito è stato incerto fino all’annuncio dello ... Leggi su sportfair

sporza_koers : Giacomo Nizzolo sprint naar de Europese titel - Eurosport_IT : Giacomo Nizzolo è il nuovo campione italiano! ???? Volata da manuale che gli permette di bissare il successo del 201… - procycletrumps : Congrats Giacomo Nizzolo! European Road Champion 2020 ????????????????????? #EuroRoad20 - WorldUci : Giacomo #Nizzolo con la maglia di Campione d'Europa. #ciclismo #ciclismoworldtour - Luca_Pelosi : RT @sportface2016: #Ciclismo L'ordine di arrivo degli Europei 2020 prova in linea uomini Elite: vittoria di Giacomo #Nizzolo https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo Nizzolo

Giacomo Nizzolo ha conquistato allo sprint il titolo europeo 2020 nella gara in linea disputata a Plouay. L'italiano ha sfruttato in maniera ottimale il grande lavoro della squadra azzurra per beffare ...Il brianzolo Giacomo Nizzolo si è laureato per la seconda volta campione italiano su strada vincendo a Cittadella (Padova) in volata dopo 253 chilometri Impresa di Giacomo Nizzolo che battendo in vola ...