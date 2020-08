Ghemon, quel concerto all’alba che sveglia Taranto. Il cantautore avellinese riparte da qui – Il video (Di mercoledì 26 agosto 2020) Giovanni Luca Picariello, in arte Ghemon, ha eseguito il suo primo live all’alba del 25 agosto al Lido Gandoli, a Taranto. Il giovane rapper ad aprile aveva fatto uscire il suo nuovo album “Scritto nelle stelle” e aveva annunciato le cittadine in cui si sarebbe svolto il tour primaverile. Purtroppo però, l’epidemia di Coronavirus ha fatto si che tutte le date venissero cancellate e rimandate al 2021. Dopo l’emergenza Covid l’artista aveva pubblicato sui social nuove date del tour. Le prossime tappe previste saranno: il 31 agosto al Castello Sforzesco di Milano; il 12 settembre al Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e, infine, il 13 settembre a La mia generazione Festival di Ancona. Il cantautore di origine avellinese, ha pubblicato il ... Leggi su open.online

Molti e variegati gli eventi e le iniziative culturali che animano il weekend alle porte. Come di consueto, abbiamo selezionato per voi alcune proposte tratte dall'agenda della rivista ExtraSette che ...Ghemon rielabora il brano Henna di Lucio Dalla, riproponendola in versione rap nello speciale di Una Storia da Cantare nello speciale di Raiuno. Enrico Ruggeri, il conduttore del programma, intervista ...