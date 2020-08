Ghali dopo l’aggressione: “Quella ‘fan’ ha messo in pericolo me e mia madre. Ora ho paura. Non arrabbiatevi se dirò di no alle foto” (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’11 luglio è una data che Ghali ricorderà per tutta la sua vita. Quella sera, infatti, una fan di Benevento si è intrufolata nella villetta del rapper a Buccinasco, fuori Milano, prendendo prima a calci la sua auto, poi entrando in giardino e rompendo alcuni oggetti ornamentali, quando poi l’artista è uscito di casa è stato ricoperto di insulti e parolacce. Infine la ragazza, in preda al deliro, ha tentato di colpirlo con una bottiglia. Da allora Ghali non ha voluto commentare quanto accaduto, sono passate alcune settimane e il rapper ha voluto con un lungo post rassicurare i fan. “Dobbiamo avere ancora un po’ di pazienza. – inizia così il post di Ghali – Tornerà tutto come prima, più di prima. Domenico Modugno mi piace di brutto e godo ... Leggi su ilfattoquotidiano

