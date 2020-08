Genoa, Maran è ufficialmente il nuovo allenatore (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Genoa ha scelto Rolando Maran come nuovo allenatore, l'ex tecnico del Cagliari è stato annunciato tramite un comunicato del Grifone.IL COMUNICATO DEL Genoacaption id="attachment 700419" align="alignnone" width="600" Maran, getty images/captionl Genoa Cricket and Football Club comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Mister Rolando Maran. Il Presidente Enrico Preziosi e la Società formulano all’allenatore auguri di buon lavoro. L’intesa contrattuale è sulla base di un biennale. Il suo insediamento è previsto in occasione del ritorno all’attività dei giocatori, a conclusione del secondo ciclo di esami medici funzionali all’inizio della ... Leggi su itasportpress

