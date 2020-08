Gazzetta: la parabola triste di Higuain, da uomo da 90 milioni a giocatore troppo caro (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sulla Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin descrive la triste parabola di Gonzalo Higuain. Da uomo da 36 gol in una sola stagione di Serie A al mercato, accompagnato alla porta da Pirlo, che ha annunciato l’addio al Pipita nella sua prima conferenza in bianconero. Forse, scrive, il momento più alto di Higuain alla Juve è stato il 28 aprile 2018, quando segnò a San Siro il gol decisivo per lo scudetto, in Inter-Juventus. “Soddisfatto come quel giorno, forse, non è più stato”. La storia di Higuain alla Juve, scrive Bianchin, “non è stata travolgente”, ma più simile a “uno scivolo”. “Quando è arrivato, era il miglior giocatore d’Italia. Gli ... Leggi su ilnapolista

