Futuro Messi, dall’Argentina: lunedì si allenerà con il Barcellona (Di mercoledì 26 agosto 2020) Continuano ad arrivare aggiornamenti sul Futuro dell’attaccante Leo Messi. L’argentino sembra destinato a lasciare il Barcellona dopo aver comunicato la decisione al club spagnolo. Nel frattempo arrivano aggiornamenti direttamente dall’Argentina, secondo le ultime indiscrezioni il calciatore dovrebbe presentarsi lunedì per l’allenamento dei blaugrana. Messi ha scelto, quindi, di non prendere la decisione più drastica. La sua volontà non è comunque cambiata, vuole lasciare il Barcellona. Messi sul mercato, il web si scatena: la Pulce cambia maglia, dalla Fiorentina al…. San Rocco FOTO Barcellona, Ramon Planes smentisce la cessione di Messi: “Nuovo ciclo vincente insieme a lui”. ... Leggi su calcioweb.eu

