Furto in casa, arrestati tre ladri: nella fuga uno si era incastrato nel cancello (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiArzano (Na) – Erano le 4.20 circa quando tre persone hanno scassinato la finestra di un’abitazione di Vico Pellegrino ad Arzano e portato via alcuni monili in oro. Un vicino ha sentito il frastuono e ha allertato il 112: immediato l’intervento dei Carabinieri della tenenza di Arzano che hanno bloccato i malviventi mentre tentavano di scavalcare una delle pareti perimetrali del cortile. Tutti di Arzano e già noti alle ffoo – Giuseppe Belgiorno, 52enne, Vincenzo De Sica, 19enne e Fabio Bartolomeo, 27enne – sono stati arrestati e sono ora in attesa di giudizio. Secondo quanto ricostruito dai militari, i tre – approfittando dell’assenza dei proprietari – avevano sfondato la finestra di un appartamento al piano terra per poi raggiungere quello del piano superiore. Poco prima di fuggire gli ... Leggi su anteprima24

