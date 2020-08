“Fuck you Co2”: BrewDog è il primo birrificio Carbon Negative al mondo (Di giovedì 27 agosto 2020) Make Earth Great Again, Fuck you Co2. Non lascia dubbi lo slogan che BrewDog ha scelto per il suo Sustainibility Report. Con un piano di investimenti da 30 milioni di sterline e la piantumazione di una foresta di 2 mila acri è il primo birrificio Carbon Negative al mondo, ovvero con un saldo negativo di emissioni di anidride Carbonica. Il Carbonio è nostro, il problema è nostro, quindi spetta a noi risolverlo – ha dichiarato James Watt, co-fondatore di BrewDog – in questo momento è necessario un cambiamento radicale. Riconosciamo di essere molto lontani dalla perfezione, ma siamo determinati a cambiare radicalmente e rapidamente tutto ciò che è necessario e lavoriamo duramente ... Leggi su winemag

