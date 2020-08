Fresche le novità con iOS 14 beta 6: cosa è stato introdotto il 26 agosto (Di mercoledì 26 agosto 2020) Arrivano proprio in queste ore ulteriori novità per quanto concerne il nuovo rilascio su iOS 14 beta 6, considerando il fatto che Apple ha avviato la distribuzione di un upgrade che potrebbe fare la differenza per il pubblico nel momento in cui sarà rilasciata la versione finale e definitiva. Alcune settimane fa vi abbiamo parlato delle possibili tempistiche necessarie alla mela morsicata affinché si possa concretizzare la distribuzione dell'aggiornamento, ma oggi 26 agosto bisogna concentrarsi su questioni tecniche e specifiche. cosa ci presenta iOS 14 beta 6 a fine agosto Alcune indicazioni su iOS 14 beta 6 ci arrivano direttamente da una fonte come Mac Rumors, secondo cui il rilascio di queste ore non rappresenta certo una rivoluzione per il pubblico. ... Leggi su optimagazine

AnthonyDjGsonar : Pronti per l'appuntamento del Sabato con #RGVDanceSummer, tante novità di musica dance belle fresche tutte da assag… - Claudicans : Mail di Uniqlo “Fresche novità”: dolcevita in 100% lana merino. Freschissimo, ho proprio avvertito un brivido! - Fil_Biafora : @Ale80_ Non ho novità fresche -

Ultime Notizie dalla rete : Fresche novità Da “COCCIUTO” lo Chef Nicolò Farias rivoluziona la carta per un giro intorno al mondo senza spostarsi da Milano Comunicati-Stampa.net