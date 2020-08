Francia | polizia vieta a due donne di prendere sole in Senza veli Il ministro dell’Interno le difende

Francia, polizia vieta a due donne di prendere sole in topless. Il ministro dell’Interno le difende (Di mercoledì 26 agosto 2020) Francia, prendono sole in Senza veli e la polizia le obbliga a rivestirsi Polemica in Francia dopo che la polizia locale ha obbligato alcune donne che stavano prendendo il sole in Senza veli a indossare la parte alta del costume su una spiaggia di Sainte Marie de la Mer, nel Sud del Paese. A difendere le bagnanti è stato lo stesso ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, che sull’account ufficiale del dicastero ha ribadito il “diritto di prendere il sole in Senza veli” in spiaggia, sottolineando che “la libertà è un bene prezioso”. ... Leggi su tpi

