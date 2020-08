Francia, mascherina obbligatoria a scuola. La gaffe del primo ministro Castex: “Nessun Paese le fornisce gratis”. Ma l’Italia sì (Di mercoledì 26 agosto 2020) Mascherine obbligatorie a scuola, ma non sarà lo Stato a fornirle: lo ha annunciato il primo ministro francese, Jean Castex, ai microfoni di France Inter. In Francia il virus è tornato a correre, facendo registrare tremila contagi al giorno. E con l’avvio delle lezioni si è stabilito gli studenti indossino i dispositivi di protezione tutto il giorno. Ma a loro spese perché, sottolinea, “nessun Paese al mondo fornisce mascherine gratuite“. In realtà l’eccezione alle parole di Castex si trova proprio oltre le Alpi: in Italia infatti verranno distribuite 11 milioni di mascherine al giorno per consentire la ripresa delle lezioni in sicurezza. Gratis. Il commissario straordinario Domenico Arcuri ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

