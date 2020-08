Francia, Castex: piano rilancio sarà presentato il 3 settembre (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Teleborsa) – Il piano di rilancio economico in Francia sarà ufficialmente presentato il 3 settembre prossimo. Lo annuncia ai microfoni di “France Inter”, il Primo Ministro Jean Castex confermando che si tratta di un piano da 100 miliardi di euro e che “non saranno aumentate le imposte”. “Sui 100 miliardi di euro previsti dal piano – sottolinea – 40 miliardi arriveranno dall’UE grazie al lavoro del Presidente Emmanuel Macron e della Cancelliere tedesca Angela Merkel”. “Quando l’Europa fa dell’ottimo lavoro bisognerebbe anche dirlo. E l’Europa ha fatto un lavoro eccezionale”, sottolinea il primo Ministrofrancese. (Foto: by Elizabeth Henchoz on Unsplash) Leggi su quifinanza

