Foto manifesto funebre con il dito medio, lo scatto fa il giro del web (Di mercoledì 26 agosto 2020) Foto manifesto funebre con la defunta che mostra il dito medio. Lo scatto diventa virale. I familiari spiegano il motivo della scelta Foto del manifesto funebre con la defunta che mostra il dito medio. Il simpatico episodio è accaduto a Spadarolo, in provincia di Rimini. La Foto è diventata virale quando è stata pubblicata dalla pagina Facebook “Matti di Rimini“. Migliaia sono state le condivisioni solo sulla pagina, poi tante altre sono avvenute dagli utenti che per primi l’avevano condivisa. La signora è deceduta a ottantaquattro anni lo scorso 18 agosto e sono stati i nipoti a scegliere proprio quel ... Leggi su bloglive

A scegliere l'immagine del 'pregato', affisso in diversi quartieri, sono stati i familiari – una figlia e due nipoti – della defunta, una signora di 84 anni scomparsa il 18 agosto e i cui funerali, pe ...