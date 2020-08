Forte tornado nel Salento (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ieri, 25 Agosto, nel bel mezzo di un pomeriggio soleggiato, un Forte tornado si è abbattuto sulla spiaggia di Pescoluse, località balneare del Salento, in Puglia. Cinque persone sono rimaste ferite. Se si fosse trattato semplicemente di qualche raffica di vento, i bagnanti non avevano nulla da preoccuparsi. Ma quando il vento è diventato più violento, tutti hanno preso le loro cose e sono scappati, capendo che era in arrivo un vero e proprio tornado. Questo improvviso fenomeno meteorologico ha causato un’ondata di panico tra i presenti. La tromba d'aria sulla spiaggia di Pescoluse (Salve, Le) vista dal mare ieri. – tornado in Italia – autore del video sconosciutoPubblicato da tornado in Italia su Mercoledì 26 agosto 2020 Il ... Leggi su sbircialanotizia

