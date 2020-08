Formula 1 – Il Patto della Concordia ed il Gp di Spa, Wolff sincero: “ci sono affari in sospeso qui” (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Formula 1 torna in pista: i piloti si sfideranno domenica al Gp del Belgio, con la Mercedes motivata a far bene con i suoi piloti. Pool/Getty Images“Sembra che ci siano affari in sospeso qui in Belgio per noi. È una pista iconica e una delle preferite dai tifosi, ma trovare il giusto assetto può essere difficile perché da un lato cerchi la minor resistenza possibile sui lunghi rettilinei, ma dall’altro serve un certo livello di carico aerodinamico per essere veloci nelle curve. Noi abbiamo davvero visto la mentalità della nostra squadra in Spagna: dopo aver faticato a Silverstone, abbiamo analizzato i nostri problemi e abbiamo cercato di giungere alle giuste conclusioni in pochi giorni: lavorando instancabilmente abbiamo migliorato a Barcellona e la nostra ottima ... Leggi su sportfair

