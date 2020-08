Formula 1 – Dubbio Ferrari: si pensa a ritirare l’appello sul caso Racing Point (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Ferrari è rimasta l’ultima scuderia a sostenere l’appello contro la sentenza sulla Racing Point, in attesa della decisione del Tribunale Internazionale della FIA del prossimo settembre. La scuderia di Maranello però sta ragionando sul ritiro della proposta, seguendo le orme di Renault, McLaren e Williams. In Ferrari si stanno valutando le proposte regolamentari che la FIA ha inviato alle squadre per evitare che in futuro possano esserci altre monoposto ‘copiate’, come nel caso di Racing Point e Mercedes. Se la Ferrari dovesse ottenere importanti rassicurazioni in materia, allora potrebbe ritirare la richiesta d’appello.L'articolo Formula 1 – ... Leggi su sportfair

Nonostante i tanti alti e bassi di questo avvio di stagione, Helmut Marko non ha messo in dubbio la posizione di Danilo Kvyat all’interno del team AlphaTauri. Secondo il Manager austriaco, il russo no ...

Charles Leclerc, il 22enne monegasco che corre con la ferrari e che ha già ottenuto successi e consensi in carriera si riposa in vista del prossimo Gran Premio. Ecco la foto che ha fatto impazzire i f ...

