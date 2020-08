Fondi Lega, inchiesta sui 49 milioni: perquisita l’azienda del deputato Fabio Massimo Boniardi (Di mercoledì 26 agosto 2020) In queste ore la guardia di Finanza di Genova sta perquisendo la sede della Boniardi Grafiche srl del deputato della Lega Fabio Massimo Boniardi. I controlli, scattati oggi 26 agosto, rientrano nell’ambito dell’inchiesta condotta proprio dalla procura di Genova sul presunto riciclaggio di una parte dei 49 milioni di euro ottenuti dal Carroccio come rimborsi elettorali grazie a bilanci ritenuti non trasparenti all’epoca della gestione del leader Umberto Bossi e del tesoriere Francesco Belsito. L’operazione è condotta dai finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria, guidati dal colonnello Maurizio Cintura. In questo momento stanno acquisendo documenti cartacei e informatici su disposizione del procuratore ... Leggi su open.online

La7tv : #coffeebreak @SardoneSilvia (Lega): 'Un ristoratore di Firenze si è tolto la vita. Non si possono abbandonare le pa… - fattoquotidiano : FONDI LEGA Soldi finiti in Svizzera per estinguere il debito di una società panamense. È su questa pista che indaga… - fattoquotidiano : Fondi Lega, indagini su passaggi di soldi in Svizzera grazie a “strutture societarie complesse” - luisa_chiari : RT @fattoquotidiano: Fondi della Lega, perquisizione nell’azienda del deputato Boniardi. Il 5 agosto la Camera aveva dato l’autorizzazione… - EugenioCardi : RT @fattoquotidiano: Fondi della Lega, perquisizione nell’azienda del deputato Boniardi. Il 5 agosto la Camera aveva dato l’autorizzazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondi Lega Fondi Lega, perquisizione della Guardia di Finanza nell’azienda del deputato Boniardi La Stampa Serie A, i diritti tv valgono 13 miliardi: l'offerta congiunta dei fondi Cvc e Advent

ROMA – Le società di private equity Cvc Capital Partners e Advent International vanno all’assalto della Serie A. I due gruppi sono decisi a unire le forze per presentare un’offerta congiunta da 1,3 mi ...

Dietro le quinte di Andreotti

Pechino, marzo 1988. Giulio Andreotti annota: «Al ricevimento all’Ambasciata d’Italia il vescovo di Pechino mi dice: “Se ha modo di riferire al Papa personalmente lo faccia; è maturo il tempo per un c ...

ROMA – Le società di private equity Cvc Capital Partners e Advent International vanno all’assalto della Serie A. I due gruppi sono decisi a unire le forze per presentare un’offerta congiunta da 1,3 mi ...Pechino, marzo 1988. Giulio Andreotti annota: «Al ricevimento all’Ambasciata d’Italia il vescovo di Pechino mi dice: “Se ha modo di riferire al Papa personalmente lo faccia; è maturo il tempo per un c ...