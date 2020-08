Fondi della Lega, perquisizione nell’azienda del deputato Boniardi. Il 5 agosto la Camera aveva dato l’autorizzazione (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dopo il via libera della Camera ottenuto il 5 agosto scorso, la procura di Genova che indaga sui Fondi della Lega ha dato mandato alla Guardia di finanza di perquisire la sede della Boniardi Grafiche srl, di cui è titolare il deputato leghista Fabio Massimo Boniardi. I finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria, guidati dal colonnello Maurizio Cintura, stanno acquisendo documenti cartacei e informatici su disposizione del procuratore aggiunto Francesco Pinto e del sostituto Paola Calleri. Boniardi, che non è indagato, aveva eletto domicilio presso la tipografia e quindi lo scorso dicembre non era stato possibile procedere con ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : FONDI LEGA Soldi finiti in Svizzera per estinguere il debito di una società panamense. È su questa pista che indaga… - EleonoraEvi : Quei paradisi fiscali in Europa dove finiscono i profitti della sanità privata lombarda. Uno scandalo! È arrivata… - riotta : L'ex consigliere del presidente Trump Steve Bannon, cocco della destra nazionalista anche in Europa, arrestato per… - VittCivitillo : RICOSTRUZIONI POST TERREMOTO Se fondi per ricostruzione direttamente a proprietario di casa crollata -con obbligo… - opibergamo : RT @FNInfermieri: A sostenere la raccolta fondi #NoiConGliInfermieri arrivano le t-shirt “WE ARE NOT SUPER HERO”. #Infermieri silenziosi p… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondi della Fondi della Lega, perquisita l'azienda del deputato leghista Boniardi La Repubblica Covid Center di Salerno, Salvini: «E’ un fake. La Procura indaghi»

Visita al Covid Center di Salerno, oggi, per il leader della Lega, Matteo Salvini. Una struttura che definisce come “l’ennesima fake news di De Luca”. E aggiunge: “Un conto è fare il simpatico su Fb, ...

L’antiriciclaggio alza il tiro

Una stretta ulteriore su antiriciclaggio e lotta economica al terrorismo. Dal prossimo anno tutte le operazioni finanziarie di importo pari o superiore a 5 mila euro (oggi la soglia è di 15 mila euro) ...

Visita al Covid Center di Salerno, oggi, per il leader della Lega, Matteo Salvini. Una struttura che definisce come “l’ennesima fake news di De Luca”. E aggiunge: “Un conto è fare il simpatico su Fb, ...Una stretta ulteriore su antiriciclaggio e lotta economica al terrorismo. Dal prossimo anno tutte le operazioni finanziarie di importo pari o superiore a 5 mila euro (oggi la soglia è di 15 mila euro) ...