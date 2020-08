Fondi, candidato sindaco choc: “Sono naziskin, antisemita e omofobo” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Fa discutere da alcune ore l’incredibile post di un candidato per la lista del sindaco Mastrobattista (Fratelli d’Italia) del comune di Fondi, in provincia di Latina. Cristian D’Adamo, questo il suo nome, nella biografia di Facebook scrive senza alcun rimorso “naziskin, omofoo, xenofobo, antidemocratico, anticostituzionale, anticomunista e antisemita“, e le foto non lasciano spazio a diverse interpretazioni, visto che l’uomo è ritratto con alle spalle una bandiera della Repubblica Sociale Italiana mentre è intento a fare il saluto militare. Chieste dall’Anpi e dalle altre forze politiche le dimissioni immediate. Leggi su sportface

