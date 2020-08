Focus sugli ETF 26 agosto 2020 (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Teleborsa) – Salgono sul podio della settimana l’ETF gestito da Deutsche Bank, che punta sui principali titoli del mercato azionario indonesiano, e l’ETF di Deutsche Bank, che punta sulle società costituite in Cina e quotate a Shanghai, Shenzhen, Hong Kong. Registrano una performance negativa l’ETF gestito da Lyxor, che rappresenta le principali azioni di società russe scambiate sul London Stock Exchange, e l’ETF di Ishares, che mira a replicare il più fedelmente possibile l’andamento del mercato azionario russo. Mostrano volumi elevati l’ETF di Lyxor, costituito dalle più grandi società europee nel settore bancario, e l’ETF gestito da Ishares, che investe sulle società appartenenti al settore della digitalizzazione. Ecco gli ETF nel mirino degli analisti. Possibile rialzo per l’ETF ... Leggi su quifinanza

bizcommunityit : Focus sugli ETF 26 agosto 2020 - Gramignal : RT @smartrural21_IT: Sui canali social @SmartRural21 focus sui villaggi di tutta Europa selezionati per l'azione di supporto offerta dal pr… - smartrural21_IT : Sui canali social @SmartRural21 focus sui villaggi di tutta Europa selezionati per l'azione di supporto offerta dal… - intesasanpaolo : #FlashMercati: focus sugli eventi del mercato monetario e obbligazionario. Ecco i dati più significativi di oggi:… - Mrobinho_93 : @Gazzetta_it domanda non polemica: ma per fare il giornalista sportivo è sufficiente fare un focus su un giocatore… -

Ultime Notizie dalla rete : Focus sugli Focus sugli ETF 26 agosto 2020 - [video] Teleborsa Personal trainer

La figura professionale del personal trainer applicata ai periodi della gravidanza e del post partum può garantire un supporto concreto alla donna per prepararsi al parto o nel recupero psico-fisico s ...

Dal 3 di settembre i bambini da 3 a 6 anni dovranno indossare la mascherina sugli autobus

Nuove disposizioni per la ripartenza sono previste dall'ordinanza firmata nella giornata di ieri dal presidente della Provincia autonoma di Trento. Nel documento vengono definite le linee guida per lo ...

La figura professionale del personal trainer applicata ai periodi della gravidanza e del post partum può garantire un supporto concreto alla donna per prepararsi al parto o nel recupero psico-fisico s ...Nuove disposizioni per la ripartenza sono previste dall'ordinanza firmata nella giornata di ieri dal presidente della Provincia autonoma di Trento. Nel documento vengono definite le linee guida per lo ...