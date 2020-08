Flavio Briatore ha il Coronavirus, la segnalazione: “È ricoverato in ala protetta” (FOTO) (Di mercoledì 26 agosto 2020) In queste ore è appena trapelata la notizia secondo cui anche Flavio Briatore sia risultato positivo al Coronavirus. Il proprietario del famoso Bilionaire, locale rinomato in Sardegna, sembrerebbe rientrare nel focolaio di persone risultate infette. Il conteggio di persone che hanno contratto il Covid dopo essere state in tale discoteca, almeno per il momento, è pari a 52 persone e il suo proprietario sembra fare parte di questo focolaio. A sganciare questa indiscrezione è stata l’influencer Deianira Marzano. La segnalazione su Flavio Briatore Dopo la diffusione di tutti i positivi al Coronavirus che hanno partecipato a diverse serate al Bilionaire, in molti si sono chiesti come stesse Flavio Briatore. ... Leggi su kontrokultura

