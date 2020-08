Fiumicino e Ciampino: individuati 139 casi positivi negli aeroporti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sono 139 i casi positivi asintomatici individuati finora negli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino. Come riporta l’Unità di Crisi della Regione Lazio, nella sola giornata di ieri, martedì 25 agosto, sono stati individuati 18 casi positivi nell’aeroporto di Fiumicino: si tratta di 18 italiani (13 del Lazio, 2 della Campania, 1 delle Marche, 1 dell’Abruzzo e 1 dell’Umbria), tutti provenienti da Spagna e Grecia. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, 2.284 casi attualmente positivi, 143 contagi in 24 ore. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune All’aeroporto di Ciampino, invece, ieri sono stati ... Leggi su ilcorrieredellacitta

nzingaretti : Oggi all’aeroporto di Fiumicino, dove, come a Ciampino, vengono effettuati tamponi ai passeggeri in arrivo da Paesi… - virginiaraggi : Congratulazioni agli aeroporti di Roma, Fiumicino e Ciampino, primi in Europa a ricevere riconoscimento Airports Co… - nzingaretti : Un importante riconoscimento per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino: sono i primi due scali europei per l’impegn… - IulianoLorenza : Covid-19, 25 agosto 20 nuovi positivi aeroporti Fiumicino e Ciampino - - ExPartibus : Covid-19, 25 agosto 20 nuovi positivi aeroporti Fiumicino e Ciampino - -