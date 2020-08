Firenze. Mobilità sostenibile: nuovo bando da 1,5 milioni rivolto ai piccoli Comuni (Di mercoledì 26 agosto 2020) Pubblicato sul Burt un nuovo bando regionale per la realizzazione di ciclovie nei piccoli Comuni di Firenze. In analogia con quanto fatto dal Ministero dei trasporti – che ha destinato oltre 137 milioni alle Città metropolitane ed ai Comuni con popolazione superiore i 50.000 abitanti per favorire la mobilità sostenibile, ritenuta strategica sia per ridurre il traffico veicolare che il rischio epidemiologico legato all’uso dei mezzi pubblici – anche la Regione Toscana ha stanziato risorse aggiuntive volte a potenziare la rete ciclabile e le infrastrutture per la mobilità sostenibile, ma lo ha fatto destinando le proprie risorse esclusivamente ai Comuni esclusi dal ... Leggi su laprimapagina

1vtnetwork : RT @Valenti17938768: Quando lo Stato non tutela i suoi cittadini, è uno stato fallito. Quando il popolo non si mobilita per proteggere i… - CiaoGrosso : RT @Valenti17938768: Quando lo Stato non tutela i suoi cittadini, è uno stato fallito. Quando il popolo non si mobilita per proteggere i… - xenonian1 : RT @Valenti17938768: Quando lo Stato non tutela i suoi cittadini, è uno stato fallito. Quando il popolo non si mobilita per proteggere i… - perrero_s : RT @Valenti17938768: Quando lo Stato non tutela i suoi cittadini, è uno stato fallito. Quando il popolo non si mobilita per proteggere i… - Piero42395724 : RT @Valenti17938768: Quando lo Stato non tutela i suoi cittadini, è uno stato fallito. Quando il popolo non si mobilita per proteggere i… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Mobilità Firenze, la Ztl “bucata” parte dal 28 agosto La Repubblica Firenze.it