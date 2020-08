Fiorentina: tutti negativi i test del tampone. Anche Ghidotti. Pulgar: esame lunedì (Di mercoledì 26 agosto 2020) Non si registrano, dunque, nel gruppo viola nuove positività dopo che il portiere Simone Ghidotti ed il centrocampista Erik Pulgar erano invece risultati non negativi nei test effettuati sabato scorso. Proprio Ghidotti è risultato negativo al test del tampone Leggi su firenzepost

acffiorentina : ?? | STAY TUNED Le maglie della Fiorentina 2020-21 ... stanno arrivando??! Domani tutti i dettagli. #ForzaViola ??… - ACF_Womens : ?? | UFFICIALE Fiorentina e il nuovo sponsor tecnico #Kappa presentano le divise home e away per la stagione 2020-… - DebbazCDB : @86_longo Praticamente la Fiorentina è convinta du avere in squadra tutti fenomeni. Poi si salva all'ultima partita da anni - FirenzePost : Fiorentina: tutti negativi i test del tampone. Anche Ghidotti. Pulgar: esame lunedì - Bibolottistuta1 : RT @PassFiorentina: Quattro grandi calciatori, ragazzi che a Firenze ci hanno messo e lasciato il cuore. Tutti e quattro non hanno valutazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina tutti Fiorentina, tutti negativi dopo il secondo ciclo di tamponi: Pulgar e Ghidotti ancora in isolamento FirenzeToday Napoli, Raiola è a Castel di Sangro: incontro con De Laurentiis e Giuntoli, si parla anche di Bernardeschi

Il mercato del Napoli continua a muoversi. Dopo l'arrivo di Osimhen, Rrahmani e Petagna c'è bisogno di continuare a costruire la rosa per il prossimo anno. Per ...

Torino, sfida alla Fiorentina per Piatek: il piano granata

Sport - Commenta per primo Non c'è solo la Fiorentina su Krzysztof Piatek : secondo Tuttosport , anche il Torino avrebbe messo gli occhi sul polacco, che vuole lasciare l'Hertha Berlino. L'idea dei gr ...

Il mercato del Napoli continua a muoversi. Dopo l'arrivo di Osimhen, Rrahmani e Petagna c'è bisogno di continuare a costruire la rosa per il prossimo anno. Per ...Sport - Commenta per primo Non c'è solo la Fiorentina su Krzysztof Piatek : secondo Tuttosport , anche il Torino avrebbe messo gli occhi sul polacco, che vuole lasciare l'Hertha Berlino. L'idea dei gr ...