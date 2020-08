Fiorentina, Commisso: «Grazie ragazzi per la Coppa Italia Primavera» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Rocco Commisso ha commentato la vittoria della Coppa Italia Primavera da parte della Fiorentina: le parole del presidente Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha commentato la vittoria della Coppa Italia Primavera da parte della formazione viola. «Grazie ragazzi, siete stati bravissimi! È stato bellissimo vedervi alzare al cielo la Coppa! Vorrei abbracciarvi tutti, a uno a uno, per la conquista di questo trofeo! Un grande risultato che per voi rappresenta solo l’inizio di quella che vi auguro sarà una carriera che vi regalerà le soddisfazioni e gli obiettivi che immaginate e che meriterete. Complimenti al Mister Aquilani e ... Leggi su calcionews24

acffiorentina : ??| Commisso: 'Un risultato splendido per tutta la famiglia viola. Grazie ragazzi!!' ?? - Sport_Mediaset : #Fiorentina grandi firme: sondaggio per #Higuain. #Commisso pensa all'attaccante in uscita dalla #Juve.… - acffiorentina : ??? | COMPLIMENTI RAGAZZE ! Rocco Commisso sulla vittoria della Fiorentina Femminile contro l'Inter nella prima di… - Gianni90427716 : @Eros70183028 cmq ti comunico che Commisso, che battito prende per il culo, oggi ha vinto la colpa Italia primavera con la fiorentina - violanews : Dal Pino: 'Complimenti alla Fiorentina, un successo di Commisso e Barone' - -