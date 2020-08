Fioramonti: “Se Miozzo indossa la mascherina così, cosa vi aspettate dagli studenti?” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Fioramonti: “Se Miozzo indossa la mascherina così, cosa vi aspettate dagli studenti?” Tana per Agostino. Mentre infuria la polemica sull’obbligo di mascherine (anche) per gli alunni delle scuole inferiori, arriva via tweet la frecciata dell’ex ministro Lorenzo Fioramonti per Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts). Il motivo? L’ex ministro della Pubblica Istruzione era rimasto stupito per l’atteggiamento del medico che – in audizione alla Camera – dopo pochi minuti, faticando a respirare, si era sfilato la protezione. Così Fioramonti colpisce con il sarcasmo. Pubblica la fotografia di Miozzo e scrive: ... Leggi su tpi

MArturoColognoM : @La7tv Povero Fioramonti, era uno dei pochi in questo gov. che mi piacesse, se non altro x aver approvato gli sciop… - borg_gio : @UtherPe Perché la grillina Azzolina è un idiota, avevano un buon ministro che era Fioramonti ovviamente essendo un… - Gabry55020967 : Ho sentito questa sera l'ex Ministro Fioramonti criticare sul quanto il Governo sta programmando per l'avvio delle… - marcocattaneomi : visto che ogni anno si fanno meno figli e le classi diminuiscono se ora assumiamo millemila insegnanti come suggeri… - rolentola : @mariannaaprile Dipende...se è con Canfora, Crisanti e Fioramonti, la guardo. Se è presente quando c’è Donazzan e/o Santanchè cambio canale. -

Ultime Notizie dalla rete : Fioramonti “Se