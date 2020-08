Film Stasera in Tv – La cuoca del presidente – Trailer, Dove vederlo ed orario (Di mercoledì 26 agosto 2020) Stasera in tv il Film La cuoca del presidente. Produzione francese del 2012 con Christian Vincent alla regia, e con Catherine Frot, Jean d’Ormesson, Hippolyte Girardot, Arthur Dupont, Brice Fournier nei ruoli principali. La pellicola è ispirata alla vita di Danièle Mazet-Delpeuch, che fu la cuoca personale del presidente François Mitterrand dal 1988 al 1990. La cuoca del presidente – Trama Hortense Laborie, chef di punta del Perigord, si stupisce quando il presidente della Repubblica francese in persona la sceglie come sua cuoca personale, nominandola responsabile della preparazione di tutti i suoi pranzi all’Eliseo. Nonostante l’invidia e la gelosia degli altri membri dello ... Leggi su giornal

WarnerBrosIta : Impazienti di vedere #TENET al cinema? Stasera su 100x100CINEMA su @Skyitalia Cinema 1 e Sky Cinema 2 alle 21:00 no… - CarAlt62 : @mony0770 @MandarinaCinese e il film sta stasera..mica vorrai tutto il film completo?? - agntfisher : NO REG STASERA C È ARMAGEDDON STO GIÀ PIANGENDO IL MIL FILM PREFERITO UAHXISBDKKZMSMSMMXMA - donvitorap : ora sono usciti i gialli di don Matteo in libri cartacei,venerdì ottimo film da vedere TUTTI IN PIEDI!r stasera un… - lucieshadowumbr : RT @cosedawattpad: Stasera alle 21:00 guarderemo un film tramite Netflix Party e siete tutti 'invitati'. Andate a guardare le storie sul no… -

