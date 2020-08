Fight Club, il poster versione anti Covid condiviso da Chuck Palahniuk (Di mercoledì 26 agosto 2020) L'autore del romanzo Fight Club, Chuck Palahniuk, ha condiviso sui social il poster dell'omonimo film modificato in una versione anti Covid. Chuck Palahniuk, autore del romanzo Fight Club sul quale è stato basato l'omonimo lungometraggio del 1999 con Brad Pitt ed Edward Norton, ha condiviso su Facebook il poster del film rifatto in una versione anti Covid. Se l'indimenticabile regola numero uno del Fight Club recitava "Non parlare mai del Fight Club", non si può certo dire lo stesso del Coronavirus, del ... Leggi su movieplayer

maddaisu : @LebowskiAndrea @alex_orlowski È una serie bellissima. Un mix tra fight club e V per Vendetta. Curata nei più picco… - christiank79 : @AngelsOfLove12 Senza regole come nel Fight Club. - GiAdUzZoLa90 : RT @Dulafive: McKennie che rientra perfettamente nelle regole del fight club: -Non è italiano -Non è italiano -Non è un vecchio rincoglioni… - Dulafive : McKennie che rientra perfettamente nelle regole del fight club: -Non è italiano -Non è italiano -Non è un vecchio rincoglionito. - TeknoIta : Vediamo da chi ho subito ndrangheda simbolica dal 2002 Bader Meihnoff e Fight Club e Terrorismo e Brigate Rosse e I… -

