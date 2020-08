FFS, il nuovo orario si "spezza" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il cambiamento orario 2021 avverrà in due fasi, dapprima con l’introduzione di un orario intermedio dal 13 dicembre 2020 Leggi su media.tio.ch

alcinx : RT @Ticinonline: FFS, il nuovo orario si 'spezza' #orario #traffico #galleria #monteceneri #galleriabase #ffs - Ticinonline : FFS, il nuovo orario si 'spezza' #orario #traffico #galleria #monteceneri #galleriabase #ffs - RSInews : 'C'è ancora molto lavoro da fare' Così Vincent Ducrot, nuovo direttore generale FFS, in merito a cantieri, investim… -

Ultime Notizie dalla rete : FFS nuovo

Varesenews

Vincent Ducrot, il nuovo direttore generale delle FFS, è giunto lunedì in Ticino per «toccare con mano» la situazione dell’ex regia a sud delle Alpi. Le FFS, ha rimarcato, lavorano sodo e molto «sullo ...Vincent Ducrot, il nuovo direttore generale delle FFS, è giunto in Ticino per “toccare con mano” la situazione dell’ex regia a sud delle Alpi. Le FFS, ha rimarcato, lavorano sodo e molto “sullo svilup ...