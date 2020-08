FFS e nuovo orario, imparare a prendere il treno non affollato (Di mercoledì 26 agosto 2020) Viaggio troppo lungo per Milano? «Abbiamo dei limiti strutturali che partono da Como in giù» Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : FFS e nuovo orario, imparare a prendere il treno non affollato - alcinx : RT @Ticinonline: FFS, il nuovo orario si 'spezza' #orario #traffico #galleria #monteceneri #galleriabase #ffs - Ticinonline : FFS, il nuovo orario si 'spezza' #orario #traffico #galleria #monteceneri #galleriabase #ffs - RSInews : 'C'è ancora molto lavoro da fare' Così Vincent Ducrot, nuovo direttore generale FFS, in merito a cantieri, investim… -

Ultime Notizie dalla rete : FFS nuovo FFS, il nuovo orario si "spezza" - Ticinonline Ticinonline Mancano macchinisti, via 200 treni al giorno

A fine agosto alle FFS mancheranno 210 macchinisti, per cui nei giorni lavorativi saranno soppressi circa 200 treni. Oltre ad errori di pianificazione, l’emergenza coronavirus ha ulteriormente inaspri ...

Con Alptransit a pieno regime da Milano si arriva a Zurigo in poco più di tre ore

Con l'apertura della galleria del Ceneri il viaggio viene ridotto di circa 20 minuti e aumenta il numero dei treni. Alptransit migliora anche le linee locali. Tutte le novità dell'orario delle Ferrovi ...

A fine agosto alle FFS mancheranno 210 macchinisti, per cui nei giorni lavorativi saranno soppressi circa 200 treni. Oltre ad errori di pianificazione, l’emergenza coronavirus ha ulteriormente inaspri ...Con l'apertura della galleria del Ceneri il viaggio viene ridotto di circa 20 minuti e aumenta il numero dei treni. Alptransit migliora anche le linee locali. Tutte le novità dell'orario delle Ferrovi ...