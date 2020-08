Festival di Castrocaro, la finalissima su RaiDue il 27 agosto: in giuria Bugo e Zanotti dei Pinguini Tattici nucleari (Di mercoledì 26 agosto 2020) Da Zucchero a Eros Ramazzotti, da Fiorella Mannoia a Caterina Caselli passando per Iva Zanicchi, Laura Pausini, Michele Zarrillo, Fiordaliso e molti altri: il Festival di Castrocaro ha lanciato e fatto esplodere le carriere dei volti più amati della musica italiana. Partecipazioni o vittorie che restano nella storia della kermesse nata nel 1957, quando ancora si chiamava “Festival del cantante”. La finale della 63° edizione sarà trasmessa da Rai2 in prime time giovedì 27 agosto con la conduzione, questa volta in solitaria, di Stefano De Martino. Ospiti della serata direttamente da Made in Sud, programma anche quello condotto dall’ex ballerino di Amici, il duo comico degli Arteteca. L’evento prodotto dall’Arcobaleno Tre in collaborazione con il Comune si terrà ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Festival di Castrocaro, la finalissima su RaiDue il 27 agosto: in giuria Bugo e Zanotti dei Pinguini Tattici nucle… - LEuropazziaNEWS : Sanremo 2021: Domani al via la 63° edizione del Festival di Castrocaro 2020 su Rai2 e Rai Radio2 - RaiRadio2 : RT @Raiofficialnews: “Otto artisti per un grande sogno”: #Castrocaro2020, il #27agosto alle 21:20 su @RaiDue e @RaiRadio2 con @ste_demartin… - FQMagazineit : Festival di Castrocaro, la finalissima su RaiDue il 27 agosto: in giuria Bugo e Zanotti dei Pinguini Tattici nuclea… - Dtti_digitale : Festival di Castrocaro 2020: la finale sarà trasmessa su Rai2: La finale della 63esima… -